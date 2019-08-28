Максим Галкин развеселил публику забавным видео с пляжа: «Спасибо за заботу, сын»

«Хитрюга какой, Гарри... и футболку отряхнул, и папу освежил», «Зато правду сказал», «То яму сынок роет, чтобы от папараций скрыться, теперь футболкой машет, чтобы жарко не было. Я так и думала, что дети нужны, чтобы пульт и тапки приносить», «Какой хитрец😂😂😂 В семье юморист по-другому быть не может. Уровень троллинга🎯», «Юморист растет.....молодец», «Как же это трогательно! Гарри - умничка. Но молодцы, прежде всего родители. Правильно воспитывают своих детей. Такие дети точно не вырастут эгоистами», «Такой позитивчик от видео!!!! Максим спасибо», — обсуждают поклонники в комментариях.