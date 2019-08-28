Максим Галкин развеселил публику забавным видео с пляжа: «Спасибо за заботу, сын»

Дети 70-летней Аллы Пугачевой и 43-летнего Максима Галкина — всеобщие любимчики. Их непосредственные монологи и веселые игры, запечатленные на видео, вызывают восторг у подписчиков папиного и маминого блогов. На этот раз звездные отец показал трогательное видео с пляжа.
«Сыновья забота», — написал он.
«Хитрюга какой, Гарри... и футболку отряхнул, и папу освежил», «Зато правду сказал», «То яму сынок роет, чтобы от папараций скрыться, теперь футболкой машет, чтобы жарко не было. Я так и думала, что дети нужны, чтобы пульт и тапки приносить», «Какой хитрец😂😂😂 В семье юморист по-другому быть не может. Уровень троллинга🎯», «Юморист растет.....молодец», «Как же это трогательно! Гарри - умничка. Но молодцы, прежде всего родители. Правильно воспитывают своих детей. Такие дети точно не вырастут эгоистами», «Такой позитивчик от видео!!!! Максим спасибо», — обсуждают поклонники в комментариях.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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