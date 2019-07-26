«Любовь уставших лебедей»: Максим Галкин и Алла Пугачева наслаждаются обществом друг друга в Юрмале

«Любовь уставших лебедей», «Идилия в васильковых тонах», «Какая же вы все-таки офигенная пара! Алла прекрасна», «Всем злопыхателям на завить! Будьте здоровы и счастливы», — обсуждают подписчики.

Этим летом, как и в последние несколько лет, Алла Пугачева и Максим Галкин отправились с дочерью Лизой и сыном Гарри в Юрмалу. Глава семьи периодически покидает жену и детей, уезжая на заработки.