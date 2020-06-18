Лера Кудрявцева показала, как дочь хозяйничает в ее саду: «Только родилась, а уже деловая колбаса»

С тех пор, как маленькая Маша появилась на свет и стала появляться на фотографиях и в видеороликах в блоге ее мамы Леры Кудрявцевой, поклонники все чаще просят телеведущую показать ее им.

«Как же быстро растут детки! Только родилась, а уже деловая колбаса», — написала звездная мама под новым видео.