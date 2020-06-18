Лера Кудрявцева показала, как дочь хозяйничает в ее саду: «Только родилась, а уже деловая колбаса»
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
С тех пор, как маленькая Маша появилась на свет и стала появляться на фотографиях и в видеороликах в блоге ее мамы Леры Кудрявцевой, поклонники все чаще просят телеведущую показать ее им.
«Как же быстро растут детки! Только родилась, а уже деловая колбаса», — написала звездная мама под новым видео.
Фанаты очарованы маленькой помощницей: «Такая хорошая девочка», «Какая деловая походка», «Очень деловая, возраст такой интересный», «Ангелочек», «Очень красивая и серьезная барышня», «Деловая, хозяйственная, в гламурных колготках»,«У вас растет прекрасная, милая и трудолюбивая дочка, такая классная», «Куклена какая же она сладкая», «Красавица вся в маму», — обсуждают они в комментариях.
Маша появилась на свет в 2018 году и стала первенцем для хоккеиста Игоря Макарова. У Леры Кудрявцевой есть также взрослый сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Не так давно в беседе с Тиной Канделаки телезвезда призналась, что некоторое время назад потеряла еще одного ребенка. Смириться с утратой ей помогли любовь и поддержка супруга и малютки-дочки.
Фото и видео: Instagram
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