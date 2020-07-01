Лера Кудрявцева поделилась милым видео с подросшим внуком и дочерью: «Племянник целует тетку»

У 49-летней Леры Кудрявцевой необычная семья: у нее есть 30-летний сын Жан, 32-летний муж Игорь маленькая дочь Маша (скоро ей исполнится 2) и внук Лёва, который старше ее дочери на несколько месяцев.

Телеведущая несколько дней назад показала внука и свою невестку. Сейчас они вместе отдыхают на черноморском побережье. И Лера Кудрявцева показала, как играют ее малышка-дочь со своим племянником-ровесником.

«Скоро, наверное, у меня здесь будет "мамская" лента, но это видео должно быть здесь! Внук целует дочь, ну типа племянник целует тетку. Да-да, у нас так», — подписала счастливая мать и бабушка милое видео.