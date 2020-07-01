Лера Кудрявцева поделилась милым видео с подросшим внуком и дочерью: «Племянник целует тетку»
Фото: www.instagram.com/leratv/
У 49-летней Леры Кудрявцевой необычная семья: у нее есть 30-летний сын Жан, 32-летний муж Игорь маленькая дочь Маша (скоро ей исполнится 2) и внук Лёва, который старше ее дочери на несколько месяцев.
Телеведущая несколько дней назад показала внука и свою невестку. Сейчас они вместе отдыхают на черноморском побережье. И Лера Кудрявцева показала, как играют ее малышка-дочь со своим племянником-ровесником.
«Скоро, наверное, у меня здесь будет "мамская" лента, но это видео должно быть здесь! Внук целует дочь, ну типа племянник целует тетку. Да-да, у нас так», — подписала счастливая мать и бабушка милое видео.
«Мы только рады вашей мамской ленте. Побольше Машеньки, пожалуйста, в ленту», «Обалдеть, как здорово!», «Лера, вы такая молодец. Втройне счастливы: и сын, и дочь, и внук», «Настоящий маленький мужичок, сразу видно», «Тетя что-то очень серьезная, у нее племянник не забалует», «Милашечки такие», «Какая прелесть», «Они у вас замечательные», — написали в комментариях.
У Леры Кудрявцевой поинтересовались, как называет ее Лёва — Лера или бабушка. «Он еще не разговаривает», — ответила она.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой, Starface
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