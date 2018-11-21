«Курс на Мадагаскар»: Максим Галкин показал, как Алла Пугачева играет с детьми в пиратов

В своем недавнем интервью шоумен Максим Галкин с нескрываемой гордостью рассказал, что с тех пор как у них с Аллой Пугачевой появились дети, все свободное время Примадонна старается посвящать их воспитанию. Помимо целого списка обязательных уроков, таких как иностранные языки, у Лизы и Гарри огромное разнообразие игр, которые устраивает им мама. Алла Борисовна просто обожает увлекательные игры с наследниками!
Сегодня Максим показал, как супруга и дети играют в пиратов. «Пиратский репортаж из дома. Главная фраза в финале», — предупредил он.
«Какие суперские детки, я просто обожаю», «Лиза настоящий капитан», «Лиза красотка!!)))», «От души посмеялась над финальной фразой!)))) Это нечто!)))», «Настоящая женщина!!!!!», «Сплошное умиление», «Умница девочка! Далеко пойдет», «Такие молодцы, видно, что малыши воспитанные, развитые, прям умнички. Никаких айфонов, айпадов... настоящие детские игры, при чем им очень интересно. Хочется смотреть и смотреть на них, почаще выкладывайте видео. Глаз не оторвать, пересматриваю прям по несколько раз», «Это просто готовый номер для эстрады», «Молодец, Аллочка Борисовна!!! Дай Бог Вам больше видеть своих детей. Лиза ваше повторенье. Здоровья вам всем!!!», — обсуждают подписчики.
А вы в детстве строили корабли — пиратские или космические?
Фото и видео: instagram