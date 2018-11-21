«Курс на Мадагаскар»: Максим Галкин показал, как Алла Пугачева играет с детьми в пиратов

В своем недавнем интервью шоумен Максим Галкин с нескрываемой гордостью рассказал, что с тех пор как у них с Аллой Пугачевой появились дети, все свободное время Примадонна старается посвящать их воспитанию. Помимо целого списка обязательных уроков, таких как иностранные языки, у Лизы и Гарри огромное разнообразие игр, которые устраивает им мама. Алла Борисовна просто обожает увлекательные игры с наследниками!

Сегодня Максим показал, как супруга и дети играют в пиратов. «Пиратский репортаж из дома. Главная фраза в финале», — предупредил он.