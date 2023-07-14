Кто и при каких условиях может получить отцовский капитал: отвечает юрист

С 2007 года в России действует такая мера государственной поддержки как материнский капитал. Однако с недавних пор граждане могут оформить и отцовский капитал. Чтобы узнать подробности, журнал WomanHit.ru связался с адвокатом Игорем Ветровым.

Маткапитал могут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2007 года. Изначально сумма выплаты составляла 250 тысяч рублей. На данный момент ее размер достиг 586 900 рублей, а при рождении второго ребенка – 776 600 рублей.

С 2022 года получить денежные средства от государства могут не только матери, но и отцы.

Отцовский капитал выдается в следующих случаях:

супруга умерла, и отец вынужден воспитывать ребенка один;

суд признал жену-мать без вести пропавшей;

женщина, которая родила ребенка, лишена родительских прав;

пара вместе усыновила ребенка, но женщина впоследствии отказалась от усыновления;

не состоящий в браке мужчина усыновил ребенка;

женщина отказалась от ребенка в роддоме, и мужчина забрал его себе.

При этом, в отличие от маткапитала, отцовский капитал не могут получить мужчины, дети которых родились от суррогатных матерей. Кроме того, у женщины есть возможность потратить выплату на накопительную часть пенсии, чего не может сделать мужчина.

Однако, как матери, так и отцы, могут разделить капитал на ежемесячные выплаты, а также тратить деньги от государства на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку товаров адаптации для ребенка с инвалидностью или его реабилитацию.

Чтобы оформить отцовский капитал, нужно собрать все необходимые документы, подтверждающие право на получение выплаты. Затем надо зайти в Личный кабинет на Госуслугах и отправить пакет документов вместе с заполненным заявлением в местное отделение Пенсионного Фонда. Если заявку одобрят, мужчине на Госуслугах придет электронный сертификат.

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