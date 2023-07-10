«Это про любовь»: кому и зачем нужно составление брачного договора

В наше время в обществе существует скептическое отношение к брачному договору. Считается, что подобный документ заранее настраивает супругов на развод. В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» профессиональный юрист по семейным делам Назар Назаров объяснил, почему такие суждения являются ошибочными.

В первую очередь, эксперт отметил: супругам не стоит расценивать брачный договор как неуважение друг к другу. По словам Назара, подобным документом составители защищают свои интересы не только в браке, но и в случае его расторжения.

«Брачный договор — это про любовь. Договором вы говорите партнеру, что, что бы не случилось в жизни, какие бы люди в ней не появились, на основании документа ты точно не будешь в обиде на меня в плане имущественного отношения», — высказался юрист.

Также Назаров добавил: брачный договор может обезопасить вас и от посторонних лиц, которые намеренно влезают в вашу жизнь.

«Это защита от дармоедов-подстрекателей (любовниц, мам, подруг), которые не устроили свою жизнь, но суют нос в чужую: "Маша, а тебе бы…". На этот случай у вас есть документ: "Да мне ничего не нужно, у меня брачный договор"» — резюмировал Назар.