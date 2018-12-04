Ксения Собчак пожаловалась на трудности материнства

Своего сына телезвезда, журналистка, бизнес-леди и начинающий политик Ксения Собчак старается воспитать разносторонне развитой личностью. «Мой сын гений», — с гордостью, хотя и с кокетливой улыбкой, признается она.

Маленький Платон живет по жесткому графику, в его расписании есть английский язык (в ближайшее время родители планируют добавить китайский), плавание (им малыш начал заниматься в возрасте одного месяца), спорт. Каждую свободную минуту мама спешит к нему. Однако не все аспекты материнства даются Ксении легко.

«Мама абсолютно тупая. Непонятно, куда и что тут подсоединять. Я поняла, что мне больше всего не нравится в материнстве — это собирать конструкторы. Я абсолютно беспомощная. Что с этими деталями делать я не понимаю», — посетовала она под одним из видео в Instagram.

Фото: instagram