«Мой сын гений»: полуторагодовалый ребенок Ксении Собчак свободно говорит по-английски

Сегодня в эфире шоу «Пятница с Региной» молодая мама Ксения Собчак дала несколько советов будущей маме Регине Тодоренко. Звезда рассказала, как они с мужем узнали о беременности, о том, что важно учитывать, будучи в положении, и как воспитать ребенка-гения.

«Сейчас будет хештег #мойсынгений», — смеется Собчак, рассказывая о том, что маленький Платон, которому нет и двух лет, 3 раза в неделю ходит на плавание, 2 раза в неделю на спорт, и по 3 дняв неделю занимается английским с преподавателем. «В год и девять он уже говорит, строит предложения из 5-6 слов», — похвасталась звездная мама.

Ксения рассказала, что не стала нанимать няню-носителя языка, так как изначально была против билингвальности. Исследования показывают, что дети, которые с раннего детства отлично говорят на двух и более языках, ни один из них не знают глубоко, не чувствуют так, как обычные дети. Поэтому Платон изучает английский как иностранный, а через пару лет родители планируют добавить второй язык — китайский.

С ранних лет малыш знает, что такое режим. Мальчик неспроста занимается спортом, плавать же вообще начал в возрасте одного месяца. Ксения объяснила, что у младенцев в первые месяцы жизни сохраняется рефлекс задерживать дыхание под водой, поэтому важно его сохранить, на будущее.