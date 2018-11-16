«Мой сын гений»: полуторагодовалый ребенок Ксении Собчак свободно говорит по-английски

Сегодня в эфире шоу «Пятница с Региной» молодая мама Ксения Собчак дала несколько советов будущей маме Регине Тодоренко. Звезда рассказала, как они с мужем узнали о беременности, о том, что важно учитывать, будучи в положении, и как воспитать ребенка-гения.
«Сейчас будет хештег #мойсынгений», — смеется Собчак, рассказывая о том, что маленький Платон, которому нет и двух лет, 3 раза в неделю ходит на плавание, 2 раза в неделю на спорт, и по 3 дняв неделю занимается английским с преподавателем. «В год и девять он уже говорит, строит предложения из 5-6 слов», — похвасталась звездная мама.
Ксения рассказала, что не стала нанимать няню-носителя языка, так как изначально была против билингвальности. Исследования показывают, что дети, которые с раннего детства отлично говорят на двух и более языках, ни один из них не знают глубоко, не чувствуют так, как обычные дети. Поэтому Платон изучает английский как иностранный, а через пару лет родители планируют добавить второй язык — китайский.
С ранних лет малыш знает, что такое режим. Мальчик неспроста занимается спортом, плавать же вообще начал в возрасте одного месяца. Ксения объяснила, что у младенцев в первые месяцы жизни сохраняется рефлекс задерживать дыхание под водой, поэтому важно его сохранить, на будущее.
А еще строгая мама считает, что ребенок должен чувствовать боль — профессиональный спорт формирует характер. Однако режим необходимо сочетать со свободой и тактильностью. «Мы много обнимаемся с ним», — призналась она.
С ранних лет Платон спит один. Ксения и Максим не берут его в постель, так как это, по мнению мамы, не идет на пользу малышам, лишь щекочет родительское эго. Оставляя ребенка в темной комнате с бутылочкой воды, она оберегает его от чувства отверженности в будущем. Сейчас мальчик не нуждается в маме при засыпании, спит всю ночь, питается в дневное время и только по часам, сам чувствует этот график.
Чтобы прийти ко всему этому, будучи беременной, Ксения Собчак прочитала массу «детской» литературы. Гиппенрейтер — лучшая книга для родителей, считает она. Пользуясь моментом, звезда раскритиковала Регину за то, что на ней нет термогольф, и похвалила за то, что та носит бандаж, посоветовав мазать натуральным маслом живот, чтобы не было растяжек, получать достаточно витамина D, плавать, заниматься йогой.
На вопрос о том, что она почувствовала, увидев две полоски на тесте, звездная мама призналась: «Первая эмоция — счастье, но одновременно невероятный испуг. Мой муж сразу понял: я вышла из ванной, и он по моим огромным глазам прочитал: "О, ты беременна"». Но больше будущая мама плакала не в первый момент, а когда узнала что это мальчик, для нее был важен пол.
Ксения Собчак призналась, что они с мужем никак не готовились к беременности: «Мы в один момент решили, что готовы, и сразу получилось». Также она сообщила, что наследник больше похож на Максима. И в очередной раз опровергла слухи о второй беременности.
Фото и видео: instagram