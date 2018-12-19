Ксения Собчак показала нежное фото с сыном на фоне слухов о скором разводе с мужем

Сегодня в 20:56Ксения Собчак показала нежное фото с сыном на фоне слухов о скором разводе с мужемКомментарииВот уже не первый день светские сплетники обсуждают грядущий развод Ксении Собчак и Максима Виторгана. Поговаривают, что журналистка всерьез увлеклась Константином Богомоловым.Ни Собчак, ни Виторган не комментируют эти слухи, но сегодня в блоге молодой мамы появилось нежное фото с сыном. «Самое прекрасное что может быть-когда утро начинается вот так))))», — написала Ксения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 19 Дек 2018 в 1:52 PST Текст: Роза ВетроваФото: instagramТегиКсения СобчакМаксим Виторгансын СобчакПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...