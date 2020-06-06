Альбина Джанабаева показала редкое видео с пятилетним сыном Лукой
Фото: Instagram
У 41-летней Альбины Джанабаевой и 54-летнего Валерия Меладзе двое сыновей — 15-летний Константин и 5-летний Лука. Пара редко показывает наследников, однако в одном из последних видео в блоге экс-солистки группы «ВИА Гра» можно увидеть лицо младшего ребенка. Альбина и Лука прогулялись к пруду, где покормили утку и утят: «Семейное❤️....уточка- тоже мама❤️! Пока утята не наелись, она не притрагивалась к угощению….».
«Какие Вы милые! И Альбиночка, и Лукоша! Лучшие! Такие тёплые душевные!!! Очень люблю Вас! Красавцы!», «Милые утята☺😍🤗 Альбина, вы прекрасна. Молодец, спасибо вам за то, что вы с семьёй ❤🌸🌹💐 любим вас, вы самая лучшая мама прекрасных мальчишек и добродушная любящая жена», «Оооо, Луконь», «Какие же вы замечательные», «Спасибо, как приятно смотреть )))🦆 Мама есть мама , мы такие 😁😁😁!!!» — умиляются фолловеры.
Напомним, Альбина Джанабаева — вторая жена Валерия Меладзе. В первом браке у певца родились три дочки — Инга, Арина и София.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Instagram
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