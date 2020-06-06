Альбина Джанабаева показала редкое видео с пятилетним сыном Лукой

«Какие Вы милые! И Альбиночка, и Лукоша! Лучшие! Такие тёплые душевные!!! Очень люблю Вас! Красавцы!», «Милые утята☺😍🤗 Альбина, вы прекрасна. Молодец, спасибо вам за то, что вы с семьёй ❤🌸🌹💐 любим вас, вы самая лучшая мама прекрасных мальчишек и добродушная любящая жена», «Оооо, Луконь», «Какие же вы замечательные», «Спасибо, как приятно смотреть )))🦆 Мама есть мама , мы такие 😁😁😁!!!» — умиляются фолловеры.

Напомним, Альбина Джанабаева — вторая жена Валерия Меладзе. В первом браке у певца родились три дочки — Инга, Арина и София.