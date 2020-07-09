Красавица-жена и подросшие дочери Михаила Галустяна примерили стильные наряды

«Красота спасет жизнь! Прекрасная @elina_janibekyan совместно с дизайнером @arutmscw выпустила лимитированную коллекцию одежды для мам и дочек в поддержку Ады Кешишянц. Все вырученные средства пойдут на спасение жизни Ады», — написала она.