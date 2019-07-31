Михаил Галустян прокомментировал слухи о разводе с женой после 12 лет брака

Несколько дней назад в Сети появились сообщения о том, что 39-летний Михаил Галустян разводится с женой Викторией после 12 лет брака. Телеграм-каналы ссылались на свои источники, сообщавшие, что видели юмориста в самолете с другой девушкой.

31 июля Михаил опубликовал в Instagram обращение к поклонникам, в котором прокомментировал слухи. Галустян призвал не верить лжи, а журналистов не выдергивать слов из контекста.