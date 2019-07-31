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Михаил Галустян прокомментировал слухи о разводе с женой после 12 лет брака

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил Галустян

Фото: Instagram
Артист попросил не выдергивать слов из контекста.

Несколько дней назад в Сети появились сообщения о том, что 39-летний Михаил Галустян разводится с женой Викторией после 12 лет брака. Телеграм-каналы ссылались на свои источники, сообщавшие, что видели юмориста в самолете с другой девушкой.

31 июля Михаил опубликовал в Instagram обращение к поклонникам, в котором прокомментировал слухи. Галустян призвал не верить лжи, а журналистов не выдергивать слов из контекста.

Напомним, Михаил Галустян с женой Викторией растят двух дочек: Эстеллу и Элину. Страницы супругов в соцсети полны семейными фото и видео. Так, Михаил и Виктория в июне поздравляли друг друга с Днем семьи, любви и верности, а в начале июля - с годовщиной свадьбы - намеков на разлад в отношениях не было.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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