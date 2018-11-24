Сергей Безруков мечтает о третьем ребенке от Анны Матисон

24 ноября в семье Сергея Безрукова и Анны Матисон случилось радостное событие — на свет родился мальчик, которого назвали Степаном. Несмотря на то, что молодая мама с новорожденным малышом всего несколько дней назад выписались из роддома, знаменитый папа уже мечтает о том времени, когда в семье появится третий ребенок.

На премьере фильма «Заповедник» Сергей рассказал, что они с супругой не намерены останавливаться на двух детях.

Сейчас же актер взял небольшой отпуск, чтобы больше времени посвятить маленькому Степе. «Я уже две ночи не сплю, поэтому сейчас я уже какой-то шальной, как пьяный. В эйфории, счастье! Да и Аня периодически не спит, но мы даем друг другу отдыхать. Как оно всегда и бывает», — признался Безруков журналистам программы «Ты не поверишь!».