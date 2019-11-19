Внучка Боярского, дочери Малинина и Меладзе, Тимати, Решетова и другие звезды побывали на балу Tatler 2019
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Фото: Екатерина Ширинкина
В минувший понедельник в Москве состоялся ежегодный бал Tatler. 13 представительниц известных семей были представлены светской публике. Их поддержали родные и близкие.
Недавно ставшая мамой Анастасия Решетова вышла в свет с отцом своего ребенка — рэпером Тимати, который поддерживал сестру, Анну Юнусову.
Александр Малинин сопровождал дочь.
Другие матери и отцы также были рядом со своими наследниками.
Фото: 13 парнамероприятии
Список дебютантов выглядит так: 21-летня внучка Михаила Боярского Катерина, 16-летняя дочь Валерия и Ирины Меладзе Арина, 16-летняя сестра Тимати Анна Юнусова, 16-летняя Кристина Кесаева, чей отец занимает тридцать пятое место в списке Forbes, 17-летняя Дарья Дронова, внучка легендарного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова, 21-летняя внучка известного политика Анастасия Черномырдина, 20-летняя дочь телеведущей Мария Бордовских, 19-летняя внучка композитора Екатерина Артемьева, 17-летняя дочь бизнесмена Валерия Евсеева, 20-летняя внучка двукратного олимпийского чемпиона Василиса Михайлова, 19-летняя дочь банкира Наталья Горбунова, 15-летняя внучка президента ЦСКА Александра Гинер, 15-летняя внучка народного артиста СССР Юрия Яковлева — Елизавета Яковлева.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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