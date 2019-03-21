Коллеги 47-летней Анастасии Заворотнюк не верят, что она родила сама: «Живота у нее не было»

Во второе воскресенье весны, 10 марта, актриса Анастасия Заворотнюк сообщила, что тайно родила дочь и показала первое фото с ней. Малышка появилась на свет четыре месяца назад и стала третьим ребенком звезды: от первого брака у нее есть двое взрослых детей — сын Майкл и дочь Анна.

Коллеги актрисы не верят, что она родила сама, передает «КП». Алексей Кирющенко, режиссер сериала «Моя прекрасная няня», не скрывает удивления: «Только из новостей узнал об этом. Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала "Между нами, девочками-2"? И живота у нее не было. И вообще она выходила в свет, была тоненькой. Ничто не предвещало. И вдруг!»

Сама Анастасия утверждает, что просто хорошо скрывала. «Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я не делала фотографий во время беременности. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент», — говорила она в разговоре со Светланой Бондарчук.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram