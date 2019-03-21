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Коллеги 47-летней Анастасии Заворотнюк не верят, что она родила сама: «Живота у нее не было»

Режиссер сериала «Моя прекрасная няня» Алексей Кирющенко подозревает, что Анастасия Заворотнюк воспользовалась услугами суррогатной матери.

Во второе воскресенье весны, 10 марта, актриса Анастасия Заворотнюк сообщила, что тайно родила дочь и показала первое фото с ней. Малышка появилась на свет четыре месяца назад и стала третьим ребенком звезды: от первого брака у нее есть двое взрослых детей — сын Майкл и дочь Анна.

Коллеги актрисы не верят, что она родила сама, передает «КП». Алексей Кирющенко, режиссер сериала «Моя прекрасная няня», не скрывает удивления: «Только из новостей узнал об этом. Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала "Между нами, девочками-2"? И живота у нее не было. И вообще она выходила в свет, была тоненькой. Ничто не предвещало. И вдруг!»

Сама Анастасия утверждает, что просто хорошо скрывала. «Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я не делала фотографий во время беременности. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент», — говорила она в разговоре со Светланой Бондарчук.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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