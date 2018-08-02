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Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз этой весной?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ким Кардашьян

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Инсайдеры сообщили, что четвертый ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста родится в начале мая.

Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз, сообщают американские СМИ со ссылкой на таблоид Us Weekly. Сразу несколько анонимных источников подтвердили изданию, что пара решила дать шанс эмбриону, который остался от предыдущей попытки, результатом которой стал 11-месячный Чикаго. Его брата сейчас вынашивает суррогатная мать.

Появление малыша ожидается в начале мая. Это будет мальчик, пишет US Weekly.

Старшие дети пары, 5-летняя Норт и 3-летний Сейнт, были рождены естественным путем. Однако беременности Ким были такими тяжелыми, а путь к идеальной фигуре таким тернистым, что звезда одноименного реалити-шоу отказалась от идеи дальнейшего вынашивания детей, которых обожает и жаждет ее супруг.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress, instagram

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