Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз этой весной?

Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз, сообщают американские СМИ со ссылкой на таблоид Us Weekly. Сразу несколько анонимных источников подтвердили изданию, что пара решила дать шанс эмбриону, который остался от предыдущей попытки, результатом которой стал 11-месячный Чикаго. Его брата сейчас вынашивает суррогатная мать.

Появление малыша ожидается в начале мая. Это будет мальчик, пишет US Weekly.