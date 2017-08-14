Некоторые звезды не скрывают, что девять месяцев в ожидании ребенка оказались для них настоящим испытанием.

Виктория Дайнеко

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко впервые стала мамой два года назад. Певица родила дочь от барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана. Вика обожает дочь, а вот девять месяцев беременности вспоминает с ужасом: «Я вот смотрю на фото периода беременности и вспоминаю о нем с ужасом. Может, я странная, но мне это жутко не нравилось. Начиная с моей нетерпеливости и необходимости ждать 40 недель до встречи с моим маленьким чудом, заканчивая этим кошмарным ощущением раздувшегося шара. Я не сделала ни одной "беременной" фотосессии и вообще ни разу до сих пор об этом не жалею. Но как бы то ни было, я считала, что лучшая одежда — это черные платья в обтяжку. А вы, мамочки, кайфовали в это время или тоже терпели изо всех сил, как я?» Ким Кардашьян

Самым ужасным периодом в своей жизни считает беременность и Ким Кардашьян. Звезда реалити растит сына Сейнта и дочь Норт от рэпера Канье Уэста. «Лично для меня беременность — самый ужасный период в жизни. Я не могу назвать ни одного приятного момента. И не понимаю тех, кому это может нравиться. Хотя моей маме и сестре Кортни нравилось быть в интересном положении. Я рада за них. Но для меня беременность — кошмар! Я не могу объяснить, что именно меня бесит больше всего. Может, опухшие ноги, а может, боли в спине. А может, что тело разносит вширь, и ты больше не влезаешь ни в одну свою любимую вещь. Мне все время кажется, что я не в своей тарелке. Я не ощущаю себя сексуальной. Я чувствую себя жирной, некрасивой, ужасной. Я похожа на тюленя. Ночью в постели вместо того, чтобы прижиматься к мужу, я вынуждена обкладывать себя подушками со всех сторон, чтобы мне было удобно спать. Никто не рассказывает вам о тех неприятностях, которые приходится пережить женщине во время беременности и после. Например, вы знаете, что в течение двух месяцев после родов нужно ходить в подгузнике? И я не знала! А пришлось», — поделилась Ким. Джессика Альба

Джессика Альба скоро станет мамой в третий раз. В июле стало известно, что актриса находится в интересном положении. После рождения двух дочерей Джессика призналась, что, как и Ким Кардашьян, во время беременности не чувствует себя сексуальной: «Я никогда не чувствовала себя менее сексуальной. Конечно, я ничего не стала бы менять. Но все время, пока я была в положении, у меня было страстное желание поскорее родить и избавиться от огромного живота, сбросить с себя эту тяжесть». Кейт Хадсон

Еще одна звезда, страдавшая во время беременности из-за внешности, — Кейт Хадсон. В ожидании первенца актриса чувствовала себя замечательно, а вот вторая беременность принесла ей мало положительных эмоций: «Я ненавидела этот период. Обычно я ношу бюстгальтеры размера А. Тогда же мне приходилось покупать размер D. И если кому-то и нравилась моя огромная грудь, то только не мне. Я люблю одеваться модно, а большой бюст плохо сочетается со многими нарядами и стилями, которые я предпочитаю. Ко всему прочему у меня был токсикоз, лицо покрылось прыщами, буквально клочьями стали выпадать волосы. Да и от лишнего веса потом избавиться было намного сложнее, чем в первый раз. В общем, свою вторую беременность я перенесла с трудом». Анастасия Меськова

Звезда сериала «Сладкая жизнь», может, и не считает интересное положение худшим периодом в своей жизни, но во время второй беременности пожаловась в Instagram на трудности: «Уф… Не думала я, конечно, что так тяжело будет. Постоянно сдавленное дыхание, ноги ватные, голова кружится… Живу на овощах, фруктах и лимонадах. Съемку отработала, но прям на пределе… Теперь домой, лежать, лежать и еще раз лежать». Джессика Симпсон

Джессика Симспон очень красочно описала, как ужасно она себя чувствовала, будучи беременной сыном Эйсом: «Моя попа заплыла жиром и стала похожа на мерзкое желе. У меня так распирало низ живота, как будто во влагалище мне вставили шар для боулинга. И еще я все время была потная, мокрая, липкая — отвратительные ощущения». Гвинет Пэлтроу

Обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу родила экс-супругу, фронтмену группы Coldplay Крису Мартину дочь Эппл и сына Мозеса. Актриса призналась, что обе беременности пережила с большим трудом, так как ее постоянно тошнило: «Меня тошнило почти все девять месяцев. Это очень выматывало. Я чувствовала себя побитой собакой, у меня ни на что не было сил. Так что не могу сказать, что я была в восторге от интересного положения. Это был довольно неприятный период». Жасмин

Мама троих детей, певеца Жасмин рассказала, что тяжелее всего было вынашивать сыновей: «Помню, когда носила Мишу, у меня был сильный токсикоз, и в эту беременность то же самое. А с Маргаритой я до восьмого месяца выступала, участвовала во всех съемках, носила высокие каблуки. Я вообще думала, что женщины все придумывают про недомогания, усталость, изменения в настроении, странные пищевые пристрастия… А теперь я все это испытала на себе — раздражительность, излишнюю эмоциональность. Еще я заметила, что стала очень агрессивной: готова идти в бой, все рушить, всех ругать. Вот меня сейчас хлебом не корми, дай с кем-нибудь выяснить отношения. Все люди что-то не то делают, не так живут, не так дышат. Ночами я представляю, как утром с кем-то буду ругаться. И целый разговор в голове прокручиваю: придумываю реплики и за себя, и за собеседника. И из-за этого даже не могу уснуть». Мэрайя Кэри

Мэрайе Кэри радость материнства тоже далась с трудом. Певица забеременела двойней в 41 год и девять месяцев провела не в самом бодром расположении духа: «Я чувствовала себя очень некомфортно. Мне многие говорили: "Потерпи, это стоит того". Ага! Легко говорить тем, у кого не было такого огромного живота и у кого ноги не опухали так сильно, как у меня. Быть беременной двойней — не то же самое, что вынашивать одного. Но я не только чувствовала себя ужасно, мне казалось, что и выгляжу я чудовищно. Я так стеснялась своего раздавшегося, заплывшего тела, что не позволяла мужу видеть меня голой, даже в ванной». Эльза Патаки