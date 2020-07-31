Катя Жужа рассекретила пол новорожденного ребенка от сына миллиардера

«Как вы уже поняли, я не спешу обо всем сообщать вовремя. Да и вообще обо всём всем сообщать. И это не часть интриги, просто я сейчас так кайфую с малышом, кайфую от жизни, кайфую от того что со мной происходит! Меня растворяет все вокруг.

Самый актуальный вопрос на данный момент это: "Кого родила Катя ? Мальчик или девочка?". Как я и говорила, я ничего не скрываю, просто лень иногда писать, а еще лень что-либо рассказывать. У нас родился мальчик. Поэтому моя любовь превратилась в голубые сердечки.

А теперь расскажу вам , как я сообщила Артёму и Николь про пол нашего ребенка. Мы полетели отдыхать на Мальдивы. Я долго думала, как же им сообщить об этом. Хотелось обрадовать, сделать сюрприз. Хотела увидеть их реакцию. Я хотела поделиться этим особенным событием только с мужем и с Николь.

Многим друзьям я не говорила об этом. Просто потому что не хотела. Это мое и все. В общем, это был тортик», — рассказала Катя, добавив, что ее близкие едва не расплакались от новости.