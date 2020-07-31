Катя Жужа рассекретила пол новорожденного ребенка от сына миллиардера
Фото: www.instagram.com/katyajuja555/
Катя Жужа и автогонщик и сын миллиардера Артем Маркелов стали родителями 28 июля. Экс- ведущая «Дома-2» рассказала о радостном событии в Instagram, но не призналась, кто же у нее родился.
И теперь молодая мать рассекретила пол новорожденного малыша и рассказала, как она сообщила пол будущего малыша мужу и своей 12-летней дочери Николь.
«Как вы уже поняли, я не спешу обо всем сообщать вовремя. Да и вообще обо всём всем сообщать. И это не часть интриги, просто я сейчас так кайфую с малышом, кайфую от жизни, кайфую от того что со мной происходит! Меня растворяет все вокруг.
Самый актуальный вопрос на данный момент это: "Кого родила Катя ? Мальчик или девочка?". Как я и говорила, я ничего не скрываю, просто лень иногда писать, а еще лень что-либо рассказывать. У нас родился мальчик. Поэтому моя любовь превратилась в голубые сердечки.
А теперь расскажу вам , как я сообщила Артёму и Николь про пол нашего ребенка. Мы полетели отдыхать на Мальдивы. Я долго думала, как же им сообщить об этом. Хотелось обрадовать, сделать сюрприз. Хотела увидеть их реакцию. Я хотела поделиться этим особенным событием только с мужем и с Николь.
Многим друзьям я не говорила об этом. Просто потому что не хотела. Это мое и все. В общем, это был тортик», — рассказала Катя, добавив, что ее близкие едва не расплакались от новости.
Катя Жужа и Артем Маркелов полтора года не могли завести ребенка. Звезда реалити рассказывала, что они безуспешно долго ходили по врачам, но медики не находили патологий и не знали, от чего лечить пару. «Мы жили от теста до теста», — вспоминала Жужа. Но в итоге она смогла забеременеть и теперь наслаждается материнством и делится эмоциями с подписчиками.
Фото и видео: Instagram Кати Жужи
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