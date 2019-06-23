Какая форма! Молодые мамы Нюша и Регина Тодоренко устроили битву откровенных луков

2018 год стал переломным в жизни Нюши и Регины Тодоренко — с разницей в один месяц певица и телеведущая впервые стали мамами. Несмотря на новые заботы, девушки ведут активный образ жизни и с удовольствием демонстрируют отличную физическую форму. Несколько часов назад в блогах обеих молодых мам появились кадры, которые восхитили подписчиков. Нюша сделала селфи в топе и модных шортах.
А Регина Тодоренко приняла участие в смелой фотосессии и поделилась бэкстейджем со съемки.
Пользователи Сети осыпали певицу и телеведущую комплиментами: «Какая фигура», «Молодая мама, фигура просто 5+, ещё и успеваете передачи снимать…», «Как стала мамой, стала намного краше, - просто бомба :)», «Худенькая и подтянутая», «Фигура шикарная», «Скучали по фото в зеркале 🔥 такая худая», «Ню, ты в такой потрясающей форме…», «Фигура отпад😍 Без макияжа уютная, домашняя».
Стоит отметить, что на днях Нюша откровенно призналась, что возвращение в форму ей далось нелегко: «СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела. Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и МНОГО работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме... Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрыленной. Процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален... Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим».
В свою очередь, Регина Тодоренко рассказывала в интервью, что благодаря активному образу жизни ей удалось быстро похудеть: «Когда до родов ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, а во время беременности хотя бы гуляешь по десять километров в день, то прийти в форму после рождения ребенка будет гораздо проще. Это я говорю о себе. У женщин бывают гормональные сбои, и после родов кто-то начинает интенсивно набирать вес. И в этом случае надо, конечно, проконсультироваться с врачом. А чтобы быстро привести себя в форму, не нужно ее терять».
А вам нравится, как выглядят Нюша и Регина Тодоренко?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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