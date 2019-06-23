Какая форма! Молодые мамы Нюша и Регина Тодоренко устроили битву откровенных луков

Пользователи Сети осыпали певицу и телеведущую комплиментами: «Какая фигура», «Молодая мама, фигура просто 5+, ещё и успеваете передачи снимать…», «Как стала мамой, стала намного краше, - просто бомба :)», «Худенькая и подтянутая», «Фигура шикарная», «Скучали по фото в зеркале 🔥 такая худая», «Ню, ты в такой потрясающей форме…», «Фигура отпад😍 Без макияжа уютная, домашняя».

Стоит отметить, что на днях Нюша откровенно призналась, что возвращение в форму ей далось нелегко: «СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела. Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и МНОГО работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме... Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрыленной. Процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален... Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим».