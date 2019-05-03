«У некоторых нет совести»: Регина Тодоренко ответила хейтерам и раскрыла секреты похудения

Настасья Самбурская потребовала больше фото в купальниках. «Регина, забей на это!!!ты просто супер секси бомба и ты выглядишь просто охренительно!!!! у тебя огромная сила воли! и мне кажется,ты должна собой гордиться. ты воспитываешь малыша, работаешь и еще вернулась в форму!!!так что пошли все хейтеры в ж…у))) да,да именно туда)))», - поддержали Тодоренко.

Ранее в интервью журналу Glamour Russia Регина раскрыла секреты похудения и рассказала, как она пришла в форму уже через пару месяцев после рождения сына. Она отметила, что необходимо вести активный образ жизни до, во время и после беременности, а к самой беременности стоит готовиться заранее.

«Когда до родов ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, а во время беременности хотя бы гуляешь по десять километров в день, то прийти в форму после рождения ребенка будет гораздо проще. Это я говорю о себе. У женщин бывают гормональные сбои, и после родов кто-то начинает интенсивно набирать вес. И в этом случае надо, конечно, проконсультироваться с врачом. А чтобы быстро привести себя в форму, не нужно ее терять», - рассказывала молодая мама.