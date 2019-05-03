«У некоторых нет совести»: Регина Тодоренко ответила хейтерам и раскрыла секреты похудения

В Instagram на Регину Тодоренко подписаны более 6 млн человек. Каждое ее фото или видео собирает тысячи комментариев, многие их них – не самые приятные. Как и на каждого публичного человека, на Регину «вываливают» много негатива. С ним мириться она больше не согласна. Ведущая опубликовала в соцсети обращение к «критикам».
«Иногда мне кажется, что у некоторых людей просто нет совести, чувства такта, не хватает достойного воспитания, чтобы выражать свои мысли! Вижу, что многие под предыдущим постом пишут «фотошоп», «невозможно похудеть так быстро после родов», «ведьма, как пришла в такую форму». Ребята, которые написали около 20 раз слово «фотошоп» в комментария, я понимаю, что оно входит в ваш «исполинский» словарный запас, но прошу будьте чуточку тактичнее и лучше почитайте мою колонку в @glamour_russia о том, как привести себя в форму и скинуть 20 кг . Это ведь намного полезнее!», - обращается к подписчикам Регина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Она также попыталась разъяснить несведущим, как делают фотографии для рекламы. «Почти вся Реклама не обходится без ретуши (есть такие исключения, как недавно выпущенная Гуччи), конечно же, и на моих фото для @calzedonia присутствует коррекция, где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе , тк она смотрелась будто шрам после кесарево. Но таких корректировок внесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и просто прикрепить мою улыбающуюся голову».
И под этим обращением за считанные часы собралось несколько десятков комментариев.
Настасья Самбурская потребовала больше фото в купальниках. «Регина, забей на это!!!ты просто супер секси бомба и ты выглядишь просто охренительно!!!! у тебя огромная сила воли! и мне кажется,ты должна собой гордиться. ты воспитываешь малыша, работаешь и еще вернулась в форму!!!так что пошли все хейтеры в ж…у))) да,да именно туда)))», - поддержали Тодоренко.
Ранее в интервью журналу Glamour Russia Регина раскрыла секреты похудения и рассказала, как она пришла в форму уже через пару месяцев после рождения сына. Она отметила, что необходимо вести активный образ жизни до, во время и после беременности, а к самой беременности стоит готовиться заранее.
«Когда до родов ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, а во время беременности хотя бы гуляешь по десять километров в день, то прийти в форму после рождения ребенка будет гораздо проще. Это я говорю о себе. У женщин бывают гормональные сбои, и после родов кто-то начинает интенсивно набирать вес. И в этом случае надо, конечно, проконсультироваться с врачом. А чтобы быстро привести себя в форму, не нужно ее терять», - рассказывала молодая мама.
Она призналась, что во время беременности питалась неправильно, ела все, что хотела. «Женщина во время беременности должна пребывать в некой эйфории, чтобы все ее гормоны работали правильно, эффективно, на радость ей, мужу и родным, - продолжает Регина. - Я себе позволяла все, но при этом много занималась. Я считаю, что здесь все должно быть гармонично: много съел — много занимаешься».
Уже пять месяцев после рождения сына Регина питается правильно: приему пищи каждые три-четыре часа. Нельзя пропускать завтрак. «Я считаю, что все самое вкусное, манящее, бодрящее нужно съесть до двенадцати или до часу дня, потому что именно в это время организм работает слаженно, быстро. А то, что съедено после часа дня, откладывается на боках и бедрах».
Рацион телеведущей состоит из паровых и фермерских продуктов – курица, индейка, кролик. Она исключила из рациона все красного цвета. И порции — размером с кулачок.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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