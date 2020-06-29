«Как же похож на отца»: в Сети обсуждают фотографии пухляша-сына Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии

«Красавичк Леон», «Как же сынок похож на отца», «Уже не мальчик, а муж», «Удивительный взрослый взгляд», — обсуждают подписчики.

История любви российской модели Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V прогремела на весь мир. Сейчас 27-летняя «Мисс Москва-2015» воспитывает сына Леона одна: экс-супруг отказался от них без объяснения причин. О рождении сына красавица-брюнетка рассказала уже после того, как покинула дворец и оказалась в России. Недавно мальчик отметил свой первый день рождения.