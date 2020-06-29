«Как же похож на отца»: в Сети обсуждают фотографии пухляша-сына Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии
Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Новые фотографии сына модели Оксаны Воеводиной, которые она опубликовала в блоге, набрали более 11 тысяч «лайков» менее чем за 5 часов. Поклонники восхищаются детской полнотой отдыхающего у моря мальчика и его необычайным сходством с отцом — экс-королем Малайзии Мухаммадом V.
«Красавичк Леон», «Как же сынок похож на отца», «Уже не мальчик, а муж», «Удивительный взрослый взгляд», — обсуждают подписчики.
История любви российской модели Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V прогремела на весь мир. Сейчас 27-летняя «Мисс Москва-2015» воспитывает сына Леона одна: экс-супруг отказался от них без объяснения причин. О рождении сына красавица-брюнетка рассказала уже после того, как покинула дворец и оказалась в России. Недавно мальчик отметил свой первый день рождения.
Фото и видео: Instagram/@rihanapetra
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