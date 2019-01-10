«Как чучело ходила и ела за двоих»: Мария Погребняк рассказала о перепадах веса и проблемных беременностях

В свои тридцать Мария Погребняк — многодетная мама. Подписчицы блога, в котором красавица-блондинка демонстрирует сценки из семейной жизни и навыки воспитания сыновей, часто спрашивают о том, как ей удалось выносить и родить троих мальчишек и сохранить фигуру. Находясь на отдыхе с семьей, женщина подробно рассказала о том, как тяжело проходили первые две ее беременности, и об ошибках, которые она совершала в процессе.

О своей первой беременности Мария узнала, когда ей было 18 лет. «С первого же месяца у меня начался жуткий токсикоз, мой организм отвергал даже воду. Я влежку лежала дома», — призналась она. Спустя три месяца стало легче, но на 5-м месяце беременности жена футболиста попала в больницу. «Мой вес на 5-м месяце был 45-46 кг», — призналась она.

Врачи вернули будущую маму к жизни, и она начала набирать вес. «Ела все подряд и я за двоих (тогда я считала, что так правильно — я же беременная, мне можно все! ) Уплетала сало с черным хлебом, мясо с картошкой, пирожки, тортики, как сейчас вспоминаю... я оставшиеся месяцы только и ела. В итоге набрала около 30 кг. Разродилась только на 43 неделе. Роды были тяжелые, но родила богатыря -3.650 кг и рост 56 см», — вспоминает она.

Во время второй беременности, которую пара уже планировала, будущая мама набрала только 9 кг. «Беременность проходила так же как и первая — с токсикозом, но токсикоз был только в первом триместре! Во вторую беременность старалась питаться правильно: не есть мучное и сладкое, только, если уж совсем не возможно было терпеть! Взвешивалась каждый день, ходила на в бассейн, делала массаж (2 раза в неделю по два часа) — врач мне разрешил! Каждый день ходила гулять (с коляской- младшему было чуть больше года) и проходила около 10 км в день».

Несмотря на то, что будущие родители с помощью календарей и прочих методов планировали дочку, на свет появился второй мальчик весом в 3,200 граммов, ростом в 50 см. Роды были неожиданными для будущей мамы, в 38 недель.

Многодетная мама предположила, что причиной ее страданий во время первых двух беременностей мог стать конфликт резус-факторов: «У меня группа крови 1(-), а у мужа и 2- х детей 2(+), только у третьего — моя 1(-)».

Учитывая опыт, женщина рассказала, что делала не так в первую беременность: «Ела за двоих; не фильтровала еду, которую употребляю, много ела бесполезной, жирной пищи; не занималась спортом; считала, что мне все должны! Вела себя как эгоистичный ребенок; суеверия (не плести косы, не красить волосы, не красится косметикой) — я как чучело ходила, не покупала заранее ничего малышу. Всю вторую беременность я красилась, стриглась, пользовалась косметикой».

Поделилась Мария и секретами красоты: «При таком большом весе у меня не было ни одной растяжки! Я сразу носила дородовый бандаж, намазывала тело маслом или детским жирным кремом! После родов тоже сразу надела послеродовой бандаж, он мне помог быстро восстановиться».