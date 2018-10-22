«Да ребят я была толстой»: Мария Погребняк удивила подписчиков старыми снимками

«Ой какая кругляшечка милашечка», «Была настоящая....», «Нормальная была», «Маша, на второй фотографии ты просто очаровашка», «На второй фотографии это толстая?», «Это вы называете толстая?», «Вы были совсем не толстая, бред какой то, обычная девушка», «Второе фото — это толстая?????? Я конечно не считаю себя идеальный, но первое фото это,,, без комментариев», — удивляются подписчики.

«Это еще нет! Найду где я еще полнее», — уверила Мария.

«Вам очень хорошо с формами», «Иди в качалку. Ноги и попу качай....», — рекомендуют подписчики.

А какое фото нравится больше вам?

Фото: instagram