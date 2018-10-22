«Да ребят я была толстой»: Мария Погребняк удивила подписчиков старыми снимками

Фотографии до невозможности стройной Марии Погребняк традиционно вызывают массу комментариев. Поклонники осыпают многодетную маму комплиментами, хейтеры обсуждают старые снимки жены футболиста. Несколько минут назад Мария призналась публично: «Да ребят я была толстой!»
«Вижу очень много пабликов которые выставляют мои фотографии где я толстая! Да ребят я была толстой! Я весила на 30 кг больше! И что? Что теперь полным людям не жить? Вот именно из-за таких идиотов некоторые девушки замыкаются в себе! Вы не имеете право смеяться над людьми у кого есть лишний вес! Вы не знаете из-за чего он возник! Я например: не могла сбросить вес после первых родов (найду вам фотографии себя). Мне было тяжело..... надо мной подсмеивались! У меня был живот, толстые руки и огромные щеки! Но, я смогла заставить себя научиться правильно питаться и потеть в зале! И да, чтобы худеть большие деньги не нужны! Нужно бегать и правильно питаться! Грудку куриную я думаю, каждый может себе позволить», — написала она.
«Ой какая кругляшечка милашечка», «Была настоящая....», «Нормальная была», «Маша, на второй фотографии ты просто очаровашка», «На второй фотографии это толстая?», «Это вы называете толстая?», «Вы были совсем не толстая, бред какой то, обычная девушка», «Второе фото — это толстая?????? Я конечно не считаю себя идеальный, но первое фото это,,, без комментариев», — удивляются подписчики.
«Это еще нет! Найду где я еще полнее», — уверила Мария.
«Вам очень хорошо с формами», «Иди в качалку. Ноги и попу качай....», — рекомендуют подписчики.
А какое фото нравится больше вам?
Фото: instagram