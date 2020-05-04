Иван Ургант показал редкое фото подросшей дочери
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Фото: Instagram Ивана Урганта
42-летний Иван Ургант порадовал поклонников редким кадром.
Шоумен Иван Ургант нечасто балует подписчиков своего блога фотографиями жены и дочерей. Последнее фото личного характера появлялось в его Instagram около 8 месяцев назад.
«Мир. Дочь. Май», — написал он под свежим снимком подросшей дочери в этот понедельник.
Всего в семье Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе растут три девочки — 4-летняя Валерия, 12-летняя Нина и 19-летняя Эрика.
По всей видимости, сейчас Иван Ургант с Натальей Кикнадзе и их общими дочками находятся на добровольной самоизоляции из-за коронавируса.
Дочь Натальи от первого брака Эрика проводит карантин с красавцем-бойфрендом в США.
Фото и видео: Instagram
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