Иван Ургант показал редкое фото подросшей дочери

Шоумен Иван Ургант нечасто балует подписчиков своего блога фотографиями жены и дочерей. Последнее фото личного характера появлялось в его Instagram около 8 месяцев назад.

«Мир. Дочь. Май», — написал он под свежим снимком подросшей дочери в этот понедельник.