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Иван Ургант показал редкое фото подросшей дочери

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Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

Фото: Instagram Ивана Урганта

42-летний Иван Ургант порадовал поклонников редким кадром.

Шоумен Иван Ургант нечасто балует подписчиков своего блога фотографиями жены и дочерей. Последнее фото личного характера появлялось в его Instagram около 8 месяцев назад.

«Мир. Дочь. Май», — написал он под свежим снимком подросшей дочери в этот понедельник.

Всего в семье Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе растут три девочки — 4-летняя Валерия, 12-летняя Нина и 19-летняя Эрика.

По всей видимости, сейчас Иван Ургант с Натальей Кикнадзе и их общими дочками находятся на добровольной самоизоляции из-за коронавируса.

Дочь Натальи от первого брака Эрика проводит карантин с красавцем-бойфрендом в США.

Фото и видео: Instagram

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