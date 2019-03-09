Ирина Хакамада рассказала, почему долго скрывала «особенную» дочь

21-летняя Мария Сиротинская — дочь Ирины Хакамады — общительная и яркая девушка. И она, и ее бойфренд, чемпион мира по жиму штанги Влад Ситдиков — «особенные» дети. Оба родились с синдромом Дауна, но отлично социализированы и готовы ко взрослой жизни благодаря стараниям своих родителей. Однако долгое время мама Маши скрывала свою умницу-дочь. В своем недавнем интервью для You-Tube канала Татьяны Лазаревой Ирина рассказала, почему приняла такое решение.

Обсуждая проблемы инвалидов и людей с особенностями в России, ведущая посетовала, что буквально десять лет назад эта тема вообще не поднималась. Татьяна отметила, что Ирина Хакамада не сразу стала говорить про свою особенную дочь.

«Нет, не сразу. Пока она не выросла частично и не адаптировалась к социуму. Потому что дети особенные — у них у всех, вне зависимости от того, даун, аутизм и так далее — все дети с нестандартным мышлением немножко аутисты. Поэтому главное усилие заключается не в том, чтобы сравнять его с другими, этого не будет никогда, эти дети совершенно по-другому мыслят. Но все-таки как-то очень мягко через мотивацию адаптировать к социальному общению», — объяснила звездная мама.

Чтобы понять, что девочка адаптирована, Ирина ставила мини-эксперименты. «Я ее бросала как котенка в воду. Например мы приезжаем во Францию, а там какой-то прием. И я тащу ее, и говорю: "Сейчас будут официальные речи, будет очень скучно, ты потерпи, дальше будет весело, и пожалуйста, Маша, веди себя адекватно". Она говорит: "В каком смысле?" — "Здесь дамы, здесь леди, здесь никого с детьми нет, ты единственный ребенок. Покажи, что ты можешь тоже быть вежливой". То есть надо дать программу, они автоматом этого не делают. Началась официальная часть, Маша пропала. Я думала, что сейчас будет скандал, но нашла ее в банкетном зале, она не зная французского языка сидит за столом, в три ряда стоят официанты. Как она им объясняла что она хочет я не знаю, но она прекрасно себя чувствует, у нее всякие пепсиколы, все запрещенные продукты на тарелочке, и она мне машет рукой: "Мама, здесь так классно, мне так нравится". Так и происходит адаптация», — поделилась она.

Сейчас, когда дочь готовится к свадьбе и готова начать свою жизнь отдельно от матери, Ирина немного волнуется. Она не готова расстаться с ребенком, который занимает в ее жизни так много места. «Детей этих обожаешь и любишь, и потом понимаешь вообще, что даже отпустить не хочется. Вот сейчас намечается там... а мне вот не хочется, я не знаю, как я без нее буду жить. Потому что этот столбик света мне очень важен», — призналась она.