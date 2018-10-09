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Инна и Юрий Жирковы готовятся стать родителями в четвертый раз

Инна Жиркова планирует снова стать мамой.

В этом году Инна и Юрий Жирковы отпраздновали 10-летие брака. В то время как семейная жизнь коллег не ладится, у этой пары она бьет ключом. Пара не только радует своих троих детей праздниками и путешествиями, но и планирует обзавестись четвертым малышом, подарив 3-летнему Дане, 8-летней Милане и 10-летнему Диме братика или сестренку.

«Если Бог даст нам четвертого малыша, то мы будем очень рады, и неважно, мальчик это будет или девочка — самое главное, чтобы ребенок родился здоровым <...> У нас с Юрой большие семьи, и мы оба очень любим детей. Раньше мне казалось, что двое детей — это идеальный вариант. Сейчас у нас с Юрой трое деток. Когда я завожу речь о том, что мы хотим четвертого ребенка, многие удивляются. А я считаю, что если есть возможность, то почему бы и нет?!», — призналась многодетная мама в колонке для «Летидор».

Четвертый малыш появится в семье, когда пара определится с постоянным местом жительства: «Последние несколько лет мы живем в Санкт-Петербурге, где Юра играет за «Зенит», до этого жили в Москве и в Англии. А по сути нам пока приходится жить на два, а иногда и три города, включая родной Калининград», — сетует Инна.

Пожаловалась жена футболиста и на дороговизну: «В наше время на содержание детей уходит немало средств. Думаю, цены в детских магазинах видели все. А сколько стоит совместный отдых, вообще молчу... И по мере взросления деток расходы только увеличиваются. А ведь хочется дать им все самое лучшее — чтобы учились в хорошей школе (лучше в частной), ходили в приличный детский сад».

Несмотря на стабильную финансовую ситуацию, пара старается воспитывать детей, не балуя их: «Мы считаем с Юрой важным растить детей благодарными, а не эгоистами. Важно, чтобы с раннего детства они знали, как достаются деньги».

Дети Инны и Юрия растут дружными. «Трудно, когда у тебя трое детей и все они разного возраста. Сейчас мне с Даней с удовольствием помогают его брат и сестра, и я вижу по детям, насколько им этот процесс доставляет радость. Они обожают младшего брата. Но я никогда не заставляла и не приучала старших детей помогать с младшим. Инициатива всегда исходила с их стороны, и только лишь в порыве детской ревности, в редкие минуты, приходилось объяснять им, что о младшем брате надо заботиться и его любить! Мы смело летаем отдыхать всей семьей и при этом не испытываем никаких проблем, всегда помогаем друг другу в поездках. Мне кажется, что если у родителей есть возможности, в семье царит любовь и гармония, то детей должно быть как можно больше. Все-таки дети — это лучшее, что может происходить с человеком», — считает мама, которая вполне допускает, что после четвертого пойдет и за пятым малышом.

А какое количество детей считаете оптимальным вы?

Фото: instagram

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