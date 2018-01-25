Многодетная мама, жена футболиста и владелица ателье Инна Жиркова поделилась подробностями своей свадьбы.

8 февраля Юрий и Инна Жирковы отпразднуют 10-летие своей свадьбы. Незадолго до радостного события успешная бизнесвумен и любящая мама и жена рассказала, как проходило торжество, и что чуть не испортило ей все настроение.

«Погода тогда была примерно такая же, как сейчас. У меня было пышное платье, все грязное, я так нервничала, переживала. Я выбрала пышное платье. Я всегда считала и с детства мечтала, что когда у меня будет свадьба, я буду выглядеть как Золушка, у меня обязательно будет пышное платье. Но по такой погоде меня оно подвело», — объяснила Инна в откровенном интервью WMJ.ru. Отчаявшийся жених, видя как страдает его избранница, пытался найти какой-то выход — предлагал заехать в химчистку, отрезать что-то. Но в итоге невеста взяла себя в руки и просто отпустила ситуацию.

Свадьба стала для молодых волнительным событием: они так нервничали, что не могли есть пить во время торжества: в первую брачную ночь они утешались картофельным пюре с огурчиками.

Ресторан, который в последние годы стал весьма популярным местом для проведения свадеб, девушка не выбирала, согласившись на предложенный организаторами вариант. «В Москве я не знала никого и ничего», — улыбается Инна. Ей было 18 лет, у нее практически не было никого, с кем она могла бы посоветоваться. В районе 50 человек — родственники из Казани, Тамбова, Калининграда. Однако, благодаря ее бурной энергии, на сцене пела Ирина Дубцова, мероприятие вел Александр Олешко, а в гостях была Юлия Началова.

Сейчас у пары трое детей и на этом они останавливаться не планируют: уже сейчас думают о четвертом.