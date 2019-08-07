Игорь Петренко взял на семейный отдых сыновей от Екатерины Климовой

41-летний актер театра и кино Игорь Петренко – многодетный отец. Двоих сыновей – Корнея и Матвея ему родила Екатерина Климова. А троих дочерей – актриса Кристина Бродская.
Артист со второй женой и малышками улетели отдыхать на морское побережье. В путешествие с отцом отправились и его сыновья от предыдущего брака.
Игорь показал подписчикам в Instagram, как он проводит время с многочисленной семьей. В то время как он занимается с мальчишками, его молодая жена Кристина Бродская заботится о малышках-дочках.
На одной фотографии Петренко заснял жену в момент, когда девочки уснули в ресторане: 7-месячная Ева – в коляске, а 4-летняя София и 2-летняя Маша – на приставленных друг к другу стульях. «Теперь мама может и поесть))», - подписал снимок актер.
Фото: Instagram
«Как же вы все быстро выросли...Береги себя !», «Классные кроватки», «Да, Детки не так просто достаются!!!!», «Тяжело, а сколько радости и материнского счастья», - написали Игорю в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Ранее Кристина Бродская признавалась, что все заботы о дочках лежат только на ней и муже, а в семье нет няни. Если появляется необходимость побыть с детьми, то ненадолго актеры оставляют их с бабушками и друзьями, но часто берут с собой и на работу.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Фото: youtube.com/ Телеканал Ю
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