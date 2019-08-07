Игорь Петренко взял на семейный отдых сыновей от Екатерины Климовой

Игорь показал подписчикам в Instagram, как он проводит время с многочисленной семьей. В то время как он занимается с мальчишками, его молодая жена Кристина Бродская заботится о малышках-дочках.

На одной фотографии Петренко заснял жену в момент, когда девочки уснули в ресторане: 7-месячная Ева – в коляске, а 4-летняя София и 2-летняя Маша – на приставленных друг к другу стульях. «Теперь мама может и поесть))», - подписал снимок актер.