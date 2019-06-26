Молодая жена Игоря Петренко показала 5-месячную дочь и призналась, что в семье нет няни

Актеры Игорь Петренко и Кристина Бродская воспитывают троих дочерей: 4-летнюю Софию-Каролину, 2-летнюю Марию и малышку Еву, которой всего 5 месяцев. Со старшими детьми родители периодически появляются на мероприятиях, где позируют фотографам. Теперь они показали и маленькую Еву.
Кристина опубликовала в Instagram фотографию с младшей дочерью на руках. Правда, лица малышки не видно – девочка отвернута в другую сторону. Счастливый отец улыбается на заднем плане. Фото сделали в творческой мастерской семьи.
«Когда мы появляемся на каких-то мероприятиях, нас часто спрашивают, где дети!? Так вот - у нас по-прежнему нет няни.. и дети, если не с бабушками и друзьями, то, конечно же, с Нами) Работу работаем!!», - подписали фотографию (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Брак с Игорем стал для Кристины первым. Он же женат уже в третий раз. Первой его женой была актриса Ирина Леонова. Второй – Екатерина Климова, с которой у Петренко растут двое сыновей – Корней и Матвей. На Кристине Петренко женился в 2016 году, уже после рождения их первой дочери.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov, Irena Niko, Natalya Loginova/ Global Look press
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