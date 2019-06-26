Молодая жена Игоря Петренко показала 5-месячную дочь и призналась, что в семье нет няни

Актеры Игорь Петренко и Кристина Бродская воспитывают троих дочерей: 4-летнюю Софию-Каролину, 2-летнюю Марию и малышку Еву, которой всего 5 месяцев. Со старшими детьми родители периодически появляются на мероприятиях, где позируют фотографам. Теперь они показали и маленькую Еву.

Кристина опубликовала в Instagram фотографию с младшей дочерью на руках. Правда, лица малышки не видно – девочка отвернута в другую сторону. Счастливый отец улыбается на заднем плане. Фото сделали в творческой мастерской семьи.