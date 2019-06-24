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Гости приехали: дети Галкина и Пугачевой устроили вечеринку с дочерями Лободы и Реввы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин с Лизой и Гарри

Фото: Instagram
Юморист, как всегда, порадовал подписчиков фотографиями Лизы и Гарри.

Максим Галкин рассказал в Instagram, что в их с Аллой Пугачевой поместье приезжали гости – Светлана Лобода с дочерью друзья Евой и продюсером Нателлой Краписивной, Александр Ревва с женой и дочерью Амели и дизайнер Игорь Гуляев.

Светлана Лобода поблагодарила гостеприимных хозяев: «Алла Борисовна, Максим- Ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо», - написала певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.)

Максим Галкин поделился только детскими фотографиями.

«Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! На первой фотке подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза Галкина, на второй их танцевальная импровизация, на третьей Ева, Амели, Лиза и Гарик. Всем хорошей недели!», - написал артист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Лиза и Гарри на детском празднике

«Как же приятно наблюдать за жизнью ваших красивых, умных и небалованных детей. Мне кажется вся страна их любит. Пожалуй, единственная известная семья, которая не вызывает у людей раздражения, зависти и злобы. А все от того, что умные вы люди, и ведёте себя по умному. Счастья вам!»,

«Ваши дети самые красивые и воспитанные. дочь Ревы и дочь Лободы тоже хорошенькие ,но ваши конечно самые видные»,

«Прекрасная семья, и чудесные дети. Одно восхищение, супер супер», - похвалили подписчики.

Судя по снимкам, в доме Галкина и Пугачевой оборудован концертный зал со сценой. Ранее юморист показывал, как дети встречают его с гастролей.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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