Гости приехали: дети Галкина и Пугачевой устроили вечеринку с дочерями Лободы и Реввы

«Как же приятно наблюдать за жизнью ваших красивых, умных и небалованных детей. Мне кажется вся страна их любит. Пожалуй, единственная известная семья, которая не вызывает у людей раздражения, зависти и злобы. А все от того, что умные вы люди, и ведёте себя по умному. Счастья вам!»,

«Ваши дети самые красивые и воспитанные. дочь Ревы и дочь Лободы тоже хорошенькие ,но ваши конечно самые видные»,

«Прекрасная семья, и чудесные дети. Одно восхищение, супер супер», - похвалили подписчики.