Гости приехали: дети Галкина и Пугачевой устроили вечеринку с дочерями Лободы и Реввы

Максим Галкин рассказал в Instagram, что в их с Аллой Пугачевой поместье приезжали гости – Светлана Лобода с дочерью друзья Евой и продюсером Нателлой Краписивной, Александр Ревва с женой и дочерью Амели и дизайнер Игорь Гуляев.
Светлана Лобода поблагодарила гостеприимных хозяев: «Алла Борисовна, Максим- Ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо», - написала певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.)
Максим Галкин поделился только детскими фотографиями.
«Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! На первой фотке подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза Галкина, на второй их танцевальная импровизация, на третьей Ева, Амели, Лиза и Гарик. Всем хорошей недели!», - написал артист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Как же приятно наблюдать за жизнью ваших красивых, умных и небалованных детей. Мне кажется вся страна их любит. Пожалуй, единственная известная семья, которая не вызывает у людей раздражения, зависти и злобы. А все от того, что умные вы люди, и ведёте себя по умному. Счастья вам!»,
«Ваши дети самые красивые и воспитанные. дочь Ревы и дочь Лободы тоже хорошенькие ,но ваши конечно самые видные»,
«Прекрасная семья, и чудесные дети. Одно восхищение, супер супер», - похвалили подписчики.
Судя по снимкам, в доме Галкина и Пугачевой оборудован концертный зал со сценой. Ранее юморист показывал, как дети встречают его с гастролей.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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