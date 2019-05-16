Максим Галкин показал, как дети встречают его дома с криками: «Папочка любимый приехал!»

Максим порадовал своих поклонников очередным видео с Лизой и Гарри. Он показал, как радостно дети встречают его с гастролей. Сначала артист снимал свой дом издалека, на подъезде к деревне Грязь. «Ура, я дома», - прокомментировал Максим видео.

Через мгновение из распахнувшихся дверей замка выбежали Лиза и Гарри с криками: «Папочка любименький, хорошенький, родненький приехал».

Дети, которые некоторое время не видели отца, поспешили рассказать ему о главных новостях. «У меня зуб не шатается, но новый уже растет», - сообщила радостная Лиза. «А у меня выпал, а завтра выдернут еще один», - рассказал Гарри.

Алла Пугачева находится рядом, но за кадром. И в один из моментов слышен ее комментарий, обращенный к детям: «Настоящие акулы… шоу-бизнеса».