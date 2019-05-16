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Максим Галкин показал, как дети встречают его дома с криками: «Папочка любимый приехал!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин

Фото: Instagram
Лиза и Гарри выбежали к отцу, как только он подъехал к дому.

Максим Галкин и Алла Пугачева часто публикуют в Instagram фото и видео с детьми. И каждый ролик всегда смешной и трогательный. Из видео ясно, как сильна связь между родителями и детьми и насколько артисты любят своих близнецов.

Максим порадовал своих поклонников очередным видео с Лизой и Гарри. Он показал, как радостно дети встречают его с гастролей. Сначала артист снимал свой дом издалека, на подъезде к деревне Грязь. «Ура, я дома», - прокомментировал Максим видео.

Через мгновение из распахнувшихся дверей замка выбежали Лиза и Гарри с криками: «Папочка любименький, хорошенький, родненький приехал».

Дети, которые некоторое время не видели отца, поспешили рассказать ему о главных новостях. «У меня зуб не шатается, но новый уже растет», - сообщила радостная Лиза. «А у меня выпал, а завтра выдернут еще один», - рассказал Гарри.

Алла Пугачева находится рядом, но за кадром. И в один из моментов слышен ее комментарий, обращенный к детям: «Настоящие акулы… шоу-бизнеса».

А вам нравится семья Пугачевой и Галкина?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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