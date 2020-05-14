Герцог Люксембурга с супругой представили первое официальное фото новорожденного сына

Наследный герцог Люксембурга Гийом и графиня Стефания де Ланнуа объявили о помолвке в 2012 году через два года после начала их романа. Свадьба состоялась в том же году в городской ратуше Люксембурга. Новорожденный принц занял второе место в очереди на престол после своего отца.