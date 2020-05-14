Герцог Люксембурга с супругой представили первое официальное фото новорожденного сына
Фото: Patrick van Katwijk/ NETHERLANDS OUT/ Global Look press
Наследный герцог Люксембурга Гийом с супругой герцогиней Стефанией покинули родильное отделение, где появился на свет их первенец, и представили первое официальное, но такое милое фото малыша. Снимок появился в сториз официальной страницы семьи в Instagram.
Фото: Instagram
Мальчика назвали сложным именем Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом.
В социальной сети также опубликовали трогательные снимки пополнившейся семьи.
Наследный герцог Люксембурга Гийом и графиня Стефания де Ланнуа объявили о помолвке в 2012 году через два года после начала их романа. Свадьба состоялась в том же году в городской ратуше Люксембурга. Новорожденный принц занял второе место в очереди на престол после своего отца.
Фото: Instagram, Patrick van Katwijk / NETHERLANDS OUT, ZUMA Press, Albert Nieboer/Royal Press Europe/RPE, Albert Nieboer/RoyalPress/dpa/ Global Look press, Getty Images, East News
Видео: Instagram
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