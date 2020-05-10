Герцог Люксембурга и его супруга Стефания впервые стали родителями
Фото: East News
10 мая радостное событие произошло в королевской семье Люксембурга. 38-летний наследный великий герцог Люксембурга Гийом, сын герцога Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре, и его 36-летняя супруга, наследная великая герцогиня Стефания стали родителями. Сообщение о рождении наследника появилось на официальном сайте королевской семьи. «Наследная пара с большой радостью сообщает, что в это воскресенье, 10 мая 2020 года, в 5:13 в роддоме великой княгини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Вес ребенка - 3190 г, рост - 50 см».
Фото: East News
Отметим, что наследный великий герцог Люксембурга Гийом и графиня Стефания де Ланнуа в 2012 году объявили о помолвке после двух лет романа. 20 октября 2012 года в городской ратуше Люксембурга состоялась церемония бракосочетания. О том, что пара готовится стать родителями, стало известно в декабре 2019 года. Новорожденный принц занимает второе место в очереди на королевский престол после своего отца.
Фото: Globallookpress, East News
Видео: YouTube/AP Archive
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