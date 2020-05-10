Герцог Люксембурга и его супруга Стефания впервые стали родителями

Отметим, что наследный великий герцог Люксембурга Гийом и графиня Стефания де Ланнуа в 2012 году объявили о помолвке после двух лет романа. 20 октября 2012 года в городской ратуше Люксембурга состоялась церемония бракосочетания. О том, что пара готовится стать родителями, стало известно в декабре 2019 года. Новорожденный принц занимает второе место в очереди на королевский престол после своего отца.