Футбольные мячи и милые обезьянки: старший сын Юрия и Инны Жирковых отметил 10-летие

Семья футболиста Юрия Жиркова не скупится на праздники детям. Не так давно его дочь Милана отметила восьмилетие в стиле кукол LOL, а теперь настал черед старшего сына Дмитрия, которому недавно исполнилось десять лет.

«День рождения Димы мы в этом году праздновали на два города. Сын очень скучает по московским друзьям, поэтому я не могла отказать имениннику в том, чтобы отправиться в Москву в его праздник. Торжество получилось скромным, но Дима остался очень доволен. Через несколько дней у нас с Юрой появилась идея отметить день рождения еще раз, но уже в Санкт-Петербурге и сделать это сюрпризом для сына», — рассказала супруга футболиста, дизайнер Инна Жиркова.

«Тайком я пригласила его одноклассников и питерских друзей. Когда мы ехали в ресторан, Диме казалось, что это обычный семейный обед, но не тут-то было. Зайдя в зал, он увидел своих друзей с шарами, которые с криками "ура!" бросились его поздравлять. День рождения праздновали в футбольном стиле, гости принимали участие в викторинах и получали за это медали. Пожалуй, самым ценным подарком стало присутствие Юры на дне рождения сына, благо, у нашего папы оказался выходной», — поделилась она.