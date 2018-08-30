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Дочь Инны и Юрия Жирковых с размахом отметила день рождения

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Инна и Юрий Жирковы устроили для дочери грандиозный день рождения.

На днях маленькая Милана Жиркова, дочь полузащитника питерского «Зенита» Юрия Жиркова и владелицы ателье-бренда MiloMilo Инны Жирковой, отметила восьмилетие. Родители устроили для девочки праздник, который она наверняка запомнила на всю жизнь.

С утра девочка каталась с друзьями и мамой на ярко-красном лимузине, пела в караоке. Позже все отправились в один из столичных ресторанов. Мамины друзья — Юлия Барановская, Надя Ручка, Катя Гордон с сыном, Анна Городжая, защитник «Анжи» Иван Новосельцев с супругой Екатериной — тоже пришли поздравить именинницу.

Одетые во все розовое, они веселились в компании популярных на весь мир кукол LOL. «Уже несколько лет у нас в семье существует традиция: каждый год день рождения Миланы мы празднуем в разных стилях. Ранее это были праздники в стиле клуба "Винкс", русалочки, а в этом году отмечали в стиле кукол LOL. Милана подошла к событию ответственно, объявив розовый дресс-код, и как ни странно, большинство гостей его соблюли. На празднике работали аниматоры, похожие на популярных кукол. Подарков надарили столько, что мы еле-еле их увезли. Милане подарили красивую шубу, большое количество кукол LOL, а Алена Хомич преподнесла автомат по производству сладкой ваты и поп-корна. Радости дочери не было предела. Также у нее появился телескоп, чтобы смотреть на звезды», — рассказала Инна Жиркова.

На празднике не было только папы девочки: он находился на тренировках. Но это не испортило Милане праздник: заботливый отец поздравил любимую дочь за семейным ужином в Санкт-Петербурге в день ее рождения 21 августа.

Фото: архивы пресс-служб (Татьяна Анжина, Александр Стрелец)

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