«Это моя игра детства»: Светлана Зейналова показала, как развлекается с маленькой дочкой

Поклонники Светланы Зейналовой следят за взрослением ее дочек Саши и Вероники: счастливая мать часто делится в соцсети фотографиями и видео своих девочек.

В новом ролике Светлана рассказала, как сама играла в детстве с отцом, и как теперь эта же игра нравится ее полуторогодовалой Веронике.