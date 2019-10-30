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«Это моя игра детства»: Светлана Зейналова показала, как развлекается с маленькой дочкой

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Слайд, который
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Светлана и Вероника

Фото: Instagram

Телеведущая часто рассказывает про детей, особенно про младшую.

Поклонники Светланы Зейналовой следят за взрослением ее дочек Саши и Вероники: счастливая мать часто делится в соцсети фотографиями и видео своих девочек.

В новом ролике Светлана рассказала, как сама играла в детстве с отцом, и как теперь эта же игра нравится ее полуторогодовалой Веронике.

«Это моя игра детства. Папа меня так катал на коленях. Я садилась на крепко сжатые ноги, папа ими "скакал", а в какой-то момент колени раздвигались, и я падала попой или головой вниз (по мне это заметно, да?). Шучу, конечно. Папа придерживал, чтобы не упала по-настоящему. Конечно, у меня никогда не получится так весело, как у него. Но Веронике нравится», — рассказала Светлана Зейналова.

«Все мы родом из детства. Про сороку с кашей мне мама тоже пела. С дочерью я занималась по тому же принципу: и сорока, и горки. Еще она любила на мне верхом раскатывать», «Кочки-кочки-бугорочки это у нас называлось», «И меня так катали, и я сына», — поделились опытом подписчики.

20 октября в семье Светланы Зейналовой был двойной праздник — дни рождения у мужа Дмитрия и старшей дочери Александры. Телеведущая рассказывала, как они провели этот день.

Фото и видео: Instagram

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