«У нас двойной день рождения»: Светлана Зейналова показала нежное фото с мужем и дочерью

«У нас двойной день рождения! Муж и дочь родились 20 октября! Сегодня был батутный центр, куча друзей, куча детей и море Радости. А потом ресторан и душевное, красивое застолье- ресторан @restaurant_360 - по русски «Ресторан Панорама 360». Эти было очень неожиданно, очень свежо, очень вкусно - очень высоко, с видом на всю Москву! 89 этаж -это не шутки! Это класс! С завтрашнего дня -новая жизнь! #деньрождения #папа #дочь #москва#спасибо #ресторан #рекомендую »