Еще не родила: молодая жена Венсана Касселя снялась для обложки на последних месяцах беременности

Для модели будущий малыш станет первенцем. У Касселя есть двое детей от предыдущего брака с актрисой Моникой Беллуччи — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони. Не так давно старшая из девочек поучаствовала в рекламной съемке для бренда D&G.

Слухи о романе Касселя и Кунаки появились еще в 2015 году после того, как их заметили вместе на Ибице. Влюбленных ничуть не смущает разница в возрасте в 30 лет, они выглядят счастливыми на фото и видео.