Еще не родила: молодая жена Венсана Касселя снялась для обложки на последних месяцах беременности

Совсем скоро Тина Кунаки и Венсан Кассель станут родителями. А пока модель решила запечатлеть себя на память в черно-белой фотосессии, на которой предстала абсолютно обнаженной. Художественное фото украсило обложку журнала PHOTO.
«Спасибо лучшей команде на свете», — написала будущая мама в своем Instagram.
Для модели будущий малыш станет первенцем. У Касселя есть двое детей от предыдущего брака с актрисой Моникой Беллуччи — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони. Не так давно старшая из девочек поучаствовала в рекламной съемке для бренда D&G.
Слухи о романе Касселя и Кунаки появились еще в 2015 году после того, как их заметили вместе на Ибице. Влюбленных ничуть не смущает разница в возрасте в 30 лет, они выглядят счастливыми на фото и видео.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram