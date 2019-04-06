14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя пошла по маминым стопам

Моника Беллуччи не раз принимала участие в рекламных проектах Dolce&Gabbana. Давнее сотрудничество с брендом не ограничивается лишь съемками в рекламе: вдхновленные музой дизайнеры посвящают ей даже оттенки губной помады, а та с удовольствием представляет продукты марки во всем мире.

Недавно к маме присоединилась 14-летняя дочь Дева. Она попробовала себя в качестве модели в рекламной кампании нового аромата Dolce&Gabbana, съемки которой состоялись в итальянской коммуне Равелло. Первые кадры уже появились в Сети.