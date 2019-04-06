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14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя пошла по маминым стопам

Дева попробовала себя в качестве модели в рекламной кампании Dolce&Gabbana.

Моника Беллуччи не раз принимала участие в рекламных проектах Dolce&Gabbana. Давнее сотрудничество с брендом не ограничивается лишь съемками в рекламе: вдхновленные музой дизайнеры посвящают ей даже оттенки губной помады, а та с удовольствием представляет продукты марки во всем мире.

Недавно к маме присоединилась 14-летняя дочь Дева. Она попробовала себя в качестве модели в рекламной кампании нового аромата Dolce&Gabbana, съемки которой состоялись в итальянской коммуне Равелло. Первые кадры уже появились в Сети.

Поклонники звездной пары отмечают удивительное сходство Девы с обоими родителями: от отца девушка унаследовала знаменитый профиль, а от матери — роскошную копну темных волос.

Сейчас Моника Беллуччи и Венсан Кассель не вместе. После развода, который состоялся в 2013 году, каждый нашел свое счастье с молодыми партнерами, однако оба родителя стараются на забывать о дочерях — Деве и Леони.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress, instagram

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