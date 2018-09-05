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Элитная школа дочери Ани Лорак обходится певице в круглую сумму

СМИ обнародовали прейскурант престижной гимназии, в которую пошла дочь Ани Лорак.

Популярная певица Ани Лорак признавалась, что время от времени выбивается из сил, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому привыкла. «Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Я эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться», — говорила она в интервью порталу Dni.ru. Однако на образовани дочери артистка решила не экономить.

В понедельник малышка София отправилась в престижную подмосковную гимназию, обучение в которой стоит 2,1 миллиона рублей. Дополнительные занятия — иностранные языки, творчество, занятия музыкой, спорт — обойдутся в пределах 1800-2000 рублей за академический час.

Доподлинно неизвестно, участвует ли в оплате муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который провожал своих девочек в первый класс после скандала с изменами. «В любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее», — говорила артистка.

Фото: instagram

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