«Трачу больше, чем зарабатываю»: Ани Лорак призналась в больших долгах и трудах на износ

На днях Ани Лорак зажгла на фестивале «Жара» в Баку, но мало кто знает, каким трудом это выступление досталось артистке. Оказалось, что сейчас звезда работает без выходных и очень устает.

«Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю, — рассказала Лорак порталу Dni.ru. — Я эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!».