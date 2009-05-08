Елена Подкаминская поздравила малышку-дочь с днем рождения и показала нежные фото с ней
Фото: Instagram Елены Подкаминской
Фотографии, которыми поделилась в своем блоге многодетная актриса Елена Подкаминская, очаровали ее поклонников.
«3! #ЕваКоролева #полетнормальный», — написала звездная мама.
«Какая милота! Вы такие красивые», «Чужие дети быстро растут. Ева — красотка», «Какая прелестная девочка!) В маму», «С Днем Рождения Еву», «Ну какие красотки прям слов нет», «С днем рождения копию мамы! Она чудесна», «Вы и ваши девочки просто сосуды нежности», «Поздравляю вас Леночка и Евочка, две красотки», «Какая она красивая, сил нет», «Такое солнышко», «Сладкая мамина радость», — обсуждают подписчики в комментариях.
Звезда «О чем говорят мужчины», «Кухня», «ИП Пирогова» — многодетная мама. От первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым у нее есть дочь Полина. Во втором браке с предпринимателем Денисом Гущиным у актрисы родились двое детей: дочь Ева и сын Саша.
К появившемуся на свет в феврале 2020 года братику девочки маму почти не ревнуют. «Всегда важно объединять детей. Чтобы старший понимал, что нужен и интересен младшему. Столько умиления и любви, когда Ева держит на ручках брата, принимает участие в его жизни», — умилялась она.
Фото и видео: Instagram/@podkaminskaya_off
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!