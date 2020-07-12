Подкаминская рассказала, как научила дочь Еву не ревновать маму к брату: «Самообладание и выдержка»

«Самое основное - наполнение досуга моментами, когда все - только Еве, только для неё: прогулки с мамой и папой, хохот, объятия, танцы. Семейные традиции и ритуалы - на фото мы провожаем солнышко все вместе и стараемся делать это , по возможности, каждый вечер. Игры, которые рождаются здесь и сейчас и оттого получаются самыми живыми, искренними, веселыми, которые и взрослым в радость», - поделилась секретом актриса.

Также она заметила, что очень важно воспитывать в детях понимание, что они нужны не только родителям, но и друг другу: «Конечно, всегда важно объединять детей. Чтобы старший понимал, что нужен и интересен младшему. Столько умиления и любви, когда Ева держит на ручках брата, принимает участие в его жизни 🍀»

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)