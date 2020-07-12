Подкаминская рассказала, как научила дочь Еву не ревновать маму к брату: «Самообладание и выдержка»
Фото: Instagram/ @podkaminskaya_off
Сын Саша родился у Елены Подкаминской в феврале 2020 года, поэтому перед звездой сериала «ИП Пирогова» встала задача не оставить дочь Еву одну, пока мама занимается младшим братом. Актриса призналась, что понимала, как трудно будет ребенку, привыкшему всегда быть в центре внимания, делить время родителей с новым членом семьи, поэтому придумала ряд правил, которые помогли девочке адаптироваться к новым условиям.
«Самое основное - наполнение досуга моментами, когда все - только Еве, только для неё: прогулки с мамой и папой, хохот, объятия, танцы. Семейные традиции и ритуалы - на фото мы провожаем солнышко все вместе и стараемся делать это , по возможности, каждый вечер. Игры, которые рождаются здесь и сейчас и оттого получаются самыми живыми, искренними, веселыми, которые и взрослым в радость», - поделилась секретом актриса.
Также она заметила, что очень важно воспитывать в детях понимание, что они нужны не только родителям, но и друг другу: «Конечно, всегда важно объединять детей. Чтобы старший понимал, что нужен и интересен младшему. Столько умиления и любви, когда Ева держит на ручках брата, принимает участие в его жизни 🍀»
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Елена Подкаминская - российская актриса театра и кино. Известна публике ролями в проектах «О чем говорят мужчины», «Кухня», «ИП Пирогова». Артистка дважды была замужем. От первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым у нее есть дочь Полина. Во втором браке с предпринимателей Денисом Гущиным у актрисы родились двое детей: дочь Ева и сын Саша.
Фото и видео: Instagram/@podkaminskaya_off
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