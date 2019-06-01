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Елена и Владимир Зеленские впервые показали младшего сына

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Елена и Владимир Зеленские

Фото: Instagram Владимира Зеленского
Президент и Первая леди Украины опубликовали семейные фотографии с подросшими детьми.

В День защиты детей многие известные люди публикуют в блогах фотографии наследников. Владимир и Елена Зеленские не стали исключением. На трогательных семейных снимках запечатлены они, их подросшая дочь Александра и сын Кирилл, фотографии которого впервые появились в Сети.

«Вот это президент», «Первый президент, который открыт и прост», «Блиинн, как красивоооо. Милотаа», «Зеленский успевает быть классным президентом и одновременно классным отцом», — комментируют подписчики блога Владимира.

В блоге Владимира, в связи с его профессиональной деятельностью, множество забавных и трогательных фотографий. Президент не стал удалять снимки, связывающие его с прошлым. А вот его супруга завела новый блог в понедельник, 20 мая, первыми фотогафиями в нем стали кадры с первой совместной фотосессии с мужем в новом статусе.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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