Елена и Владимир Зеленские впервые показали младшего сына

В блоге Владимира, в связи с его профессиональной деятельностью, множество забавных и трогательных фотографий. Президент не стал удалять снимки, связывающие его с прошлым. А вот его супруга завела новый блог в понедельник, 20 мая, первыми фотогафиями в нем стали кадры с первой совместной фотосессии с мужем в новом статусе.