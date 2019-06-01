Елена и Владимир Зеленские впервые показали младшего сына

В День защиты детей многие известные люди публикуют в блогах фотографии наследников. Владимир и Елена Зеленские не стали исключением. На трогательных семейных снимках запечатлены они, их подросшая дочь Александра и сын Кирилл, фотографии которого впервые появились в Сети.
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В День Захисту Дітей прийнято говорити про необхідність забезпечення прав дитини та порушувати нагальні питання дитинства. Дорогі дорослі, давайте будемо говорити про це не лише сьогодні, а кожного дня, кожної миті пам’ятати, що діти потребують нашої любові, турботи та підтримки. Давайте пам’ятати, що діти - це наше майбутнє, наше продовження, наш завтрашній день, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство. Адже щасливі дорослі виростають з щасливих дітей. А сьогодні я хочу сказати «дякую» своїм дітям! Це не я вас захищаю! Це ви нас з татом захищаєте своєю любов‘ю.... Люблю вас! Дякую за захист❤❤️❤️
«Вот это президент», «Первый президент, который открыт и прост», «Блиинн, как красивоооо. Милотаа», «Зеленский успевает быть классным президентом и одновременно классным отцом», — комментируют подписчики блога Владимира.
В блоге Владимира, в связи с его профессиональной деятельностью, множество забавных и трогательных фотографий. Президент не стал удалять снимки, связывающие его с прошлым. А вот его супруга завела новый блог в понедельник, 20 мая, первыми фотогафиями в нем стали кадры с первой совместной фотосессии с мужем в новом статусе.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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