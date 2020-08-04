Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа раскрыла имя новорожденного сына
Фото: Instagram/@katyajuja555
Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа на днях во второй раз стала мамой. Рождение ребенка 32-летняя звезда телестройки и ее 25-летний избранник, автогонщик и сын миллиардера Артем Маркелов, окутали тайной — не сразу сообщили пол новорожденного и до последнего скрывали имя. Как супруги назвали сына, поклонники узнали благодаря дизайну шлема автогонщика.
«Markelov Max», — подписала новоиспеченная дважды мама свежую публикацию в Instagram.
Отвечая на комментарии подписчиков, Катя уточнила, что в свидетельстве о рождении указано имя Макс.
«У моего сыночка почти так же, только он Максим Артемович, прикольно, что вы назвали Макс, а не Максим. Очень необычно», «Написали же - Макс) но каждая Вторая скажет Максим», «Блин, фамилия такая крутая у мужа, конечно. И с именем вообще круто», «Это так романтично, вашему малышу очень повезло с родителями», «Ооо, вот это имя, Макс», «Макс - очень красивое имя, счастья вам», «Крутость зашкаливает!!!» — комментируют подписчики.
Напомним, Катя Жужа вышла замуж за Артема Маркелова в мае 2019 года. Тогда они узаконили отношения в Лас-Вегасе, а церемония в России прошла в феврале 2020-го, когда Жужа уже ждала ребенка. О том, что они станут родителями, супруги они сообщили после свадьбы. Экс-ведущая «Дома-2» признавалась подписчикам, что полтора года ждала двух заветных полосок на тесте: «Врачи не находили проблем. И даже было обидно, что нас не от чего лечить. Нам рекомендовали пытаться дальше». Отметим, что у Жужи есть еще 12-летняя дочь Николь от предыдущих отношений.
Фото: Instagram/@katyajuja555, @artem_markelov_official
Видео: Instagram/@katyajuja555
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