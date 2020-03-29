Скандальная экс-участница «Дома-2» Елена Беркова ждет ребенка
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Фото: Instagram Елены Берковой
35-летняя Елена Беркова, прославившаяся благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», поделилась в Instagram неожиданным фото, на котором держит тест на беременность с положительным результатом. «Без комментариев», — подписала публикацию актриса фильмов для взрослых.
Напомним, год назад Елена Беркова заявила, что выходит замуж в шестой раз. Избранником порноактрисы стал 43-летний «миллиардер, филантроп и путешественник» Александр Путинцев. У Елены есть сын Евгений от брака со стриптизером Иваном Бельковым.
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(Орфография и стиль авторов сохранены — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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