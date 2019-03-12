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Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

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Елена Беркова

Фото: Instagram Елены Берковой
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Скандально известная звезда телестройки рассказала о помолвке.

Накануне, 21 марта, скандально известная участница «Дома-2» Елена Беркова отмечала 34-летие. На вечеринке в честь дня рождения, устроенной в одном из столичных клубов, Елена сообщила о том, что выходит замуж в шестой раз. Избранником актрисы фильмов для взрослых стал Александр Путинцев, которого Беркова представила как «миллиардера, филантропа и путешественника», — цитирует «Комсомольская правда».

Известно, что Александр Путинцев пропагандирует веганство и сыроедение, а также ведет блог, посвященный здоровому образу жизни. В январе 2018 года Александр сообщил о разводе со своей супругой Юлианной. В свою очередь, Елена Беркова была замужем пять раз. Последний брак, с коллегой по цеху Андреем Стояновым, Елена расторгла в конце 2018 года. Стоит отметить, что за пару дней до дня рождения Елена немало напугала своих фолловеров, опубликовав видео из больничной палаты.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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