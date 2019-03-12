Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Известно, что Александр Путинцев пропагандирует веганство и сыроедение, а также ведет блог, посвященный здоровому образу жизни. В январе 2018 года Александр сообщил о разводе со своей супругой Юлианной. В свою очередь, Елена Беркова была замужем пять раз. Последний брак, с коллегой по цеху Андреем Стояновым, Елена расторгла в конце 2018 года. Стоит отметить, что за пару дней до дня рождения Елена немало напугала своих фолловеров, опубликовав видео из больничной палаты.