Екатерина Стриженова показала подросшего внука

В апреле известная телеведущая Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой. Сегодня она показала фото подросшего внука с дедушкой. Подписчики принялись спорить, на кого похож малыш.

«Полосатый рейс» или «группа в полосатых купальниках», — так Екатерина Стриженова назвала мужа и внука под трогательной фотографией.