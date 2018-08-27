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Екатерина Стриженова показала подросшего внука

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Стриженовой

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Новое фото внука Екатерины Стриженовой очаровало подписчиков.

В апреле известная телеведущая Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой. Сегодня она показала фото подросшего внука с дедушкой. Подписчики принялись спорить, на кого похож малыш.

«Полосатый рейс» или «группа в полосатых купальниках», — так Екатерина Стриженова назвала мужа и внука под трогательной фотографией.

Мнения подписчиков разделились. «Мальчики похожи», «Как мило, внучок и дедушка молодой, так приятно смотреть», «Дедушка, как папа», «Какой маленький, крошка! Брови точно как у деда», «Дедулина копия», — утверждают одни. «На бабушку похож. Очень миленкий малыш. Счастье, здоровье», «Сладкая лапушка! На этом фото копия Кати Стриженовой!Очень малыш тут на неё похож», «Катенька малыш похож на вас», «С бабушкой Катей одно лицо», — уверены другие.

А как считаете вы, на кого похож малыш?

Фото: instagram

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