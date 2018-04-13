В конце марта стало известно, что старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых, Анастасия, ждет первенца. А сегодня оказалось, что девушка родила малыша еще в начале апреля. Об этом она рассказала сама в своем Instagram.

«Сегодня мне 30. Я пребываю в эйфории… Петя, папа, спасибо тебе за Петю-сына, Петя, сын, спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой мамой на свете, уже как целых 10 дней! Мама и папа, спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любови», — написала Анастасия, опубликовав трогательное фото со ступнями мужа и сына.